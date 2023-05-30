Російські витрати на армію зросли до 86,4 млрд доларів, – британська розвідка

З початку повномасштабного вторгнення РФ засекретила низку видатків на фінансування війни. Тому оцінки інституту SIRPI є приблизними, зазначають у Міноборони Великобританії.

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Російські військові витрати зросли на 9,2%, якщо порівняти їх з 2022 роком, до 86,4 млрд доларів. Про це йдеться у звіті британської розвідки 30 травня.

25 травня Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIRPI) опублікував дані щодо російських військових витрат. Згідно з їхніми даними, РФ наростила фінансування на 9,2% до 86,4 млрд доларів. Це становить 4,1% від ВВП Росії. Проте зазначається, що справжні витрати є дуже невизначеними через збільшення секретних статей бюджету. Особливо з лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Також причиною невизначеності даних є відсутність прозорості в РФ.

Звіт британської розвідки 30 травня Фото: Ministry of Defence

РФ тільки нещодавно оновила публікацію розбивки основних видатків бюджету, яку призупинили у травні 2022 року. Проте у британській розвідці зазначають, що майже напевно, військові витрати залишаються високими, що створює додатковий тиск на російський уряд.

Нагадаємо, 29 травня у британській розвідці писали, що у РФ придумали, як сховати Керченський міст від "очей" ЗСУ — тренувалися маскувати переправу димовою завісою. Проте експерти кажуть, що це не дуже ефективно.

27 травня у розвідці Британії заявили, що сили ПВК "Вагнера" виходять з-під Бахмута, про те ще повоюють.