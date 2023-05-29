Россияне в Крыму придумали, как спрятать Керченский мост от "глаз" ВСУ, — разведка Британии

Российские захватчики заложили под мост дымогенераторы и тренировались маскировать переправу дымом, чтобы ее не заметили ВСУ. Однако подобная "защита", по мнению разведчиков, оказалась неэффективной.

Related video

В оккупированном Крыму состоялись учения ВС РФ по маскировке Керченского моста. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании 29 мая.

"24 мая 2023 года Россия провела обучение по безопасности вокруг Крымского моста, который соединяет город Керчь с оккупированным полуостровом. Это включало создание дымового занавеса, который частично маскировал мост. Дымовый занавес с использованием дымогенераторов ТДА-3, вероятно, делала 28-я бригады войск ядерной, биологической и химической защиты ВС РФ", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на практике российская маскировка в целом оказалась неэффективной в войне против Украины, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне.

Напомним, что российские милитари-паблики сообщили об учении по постановке дымового занавеса над Крымским мостом, а украинские мониторинговые каналы проинформировали, что объявленный дымовой занавес — не что иное, как пожар после попадания морских дронов в российский корабль "Иван Хурс".

Ранее сообщалось, что крылатые ракеты Storm Shadow, полученные Украиной от Великобритании, могут стать "сюрпризом" для Керченского моста.