Способна "разнести" Крымский мост: Defense Express об эффективности ракеты Storm Shadow

По мнению эксперта Олега Каткова, крылатые ракеты Storm Shadow лучше ATACMS, поскольку имеют более совершенную систему наведения на цели, а также могут поражать движущиеся объекты. Они могут стать "сюрпризом" для Керченского моста.

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Англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования Storm Shadow способна обходить ПВО врага и имеет эффективность 97%. Об этом в эфире телемарафона рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

По его словам, дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании, намного лучше ATACMS, намного мобильнее и имеют более совершенную систему наведения на цели. Также ракета может поражать движущиеся объекты, поскольку имеет тепловизионную головку самонаведения, позволяющую скорректировать цели, если требуется поразить движущийся объект.

"Боевая часть у нее вдвое мощнее той же ATACMS, она еще и бетонобойная — пробивает армированный бетон, грунт. Обычно такие ракеты использовались для наиболее защищенных объектов", — пояснил Катков.

Он добавил, что ракета имеет запрограммированный маршрут, из-за чего способна обходить противовоздушную оборону врага. Эффективность Storm Shadow — 97%.

Редактор Defense Express подтвердил, что эта ракета способна "разнести" Крымский мост.

"На сегодняшний день есть гораздо более "интересные" цели для нее — большое количество авиабаз, в частности в Крыму", — сказал Катков.

Напомним, что Великобритания анонсировала, что Украина получит дальнобойные ракеты Storm Shadow. Некоторые из них уже могут быть в распоряжении ВСУ. Британия выпустила 1000 таких ракет и использовала 98.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что из Великобритании в сторону Украины двигается циклон, который принесет с собой штормы благодаря ракетам Storm Shadow.