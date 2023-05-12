Здатна "рознести" Кримський міст: Defense Express про ефективність ракети Storm Shadow

На думку експерта Олега Каткова, крилаті ракети Storm Shadow кращі від ATACMS, бо мають досконалішу систему наведення на цілі, а також можуть вражати рухомі об'єкти. Вони можуть стати "сюрпризом" для Керченського мосту.

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Англо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування Storm Shadow здатна оминати ППО ворога і має ефективність 97%. Про це в ефірі телемарафону розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

За його словами, далекобійні ракети Storm Shadow, які Україна отримала від Великої Британії, набагато кращі від ATACMS, є набагато мобільнішими та мають досконалішу систему наведення на цілі. Також ракета може вражати рухомі об'єкти, оскільки має тепловізійну головку самонаведення, яка дозволяє скорегувати цілі, якщо потрібно рухомий об'єкт.

"Бойова частина у неї вдвічі потужніша від тієї самої ATACMS, вона ще й бетонобійна — пробиває армований бетон, ґрунт. Зазвичай такі ракети використовувалися для найбільш захищених об'єктів", — пояснив Катков.

Він додав, що ракета має запрограмований маршрут, через що здатна оминати протиповітряну оборону ворога. Ефективність Storm Shadow — 97%.

Редактор Defense Express підтвердив, що ця ракета здатна "рознести" Кримський міст.

"На сьогодні є набагато "цікавіші" цілі для неї — велика кількість авіабаз, зокрема в Криму", — сказав Катков.

Нагадаємо, що Велика Британія анонсувала, що Україна отримає далекобійні ракети Storm Shadow. Деякі з них уже вже можуть бути у розпорядженні ЗСУ. Британія загалом випустила 1000 таких ракет і використала 98.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що з Великої Британії в бік України рухається циклон, який принесе із собою шторми завдяки ракетам Storm Shadow.