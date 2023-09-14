Еще на полгода: Португалия продлевает временную защиту для украинских беженцев

Правительство будет действовать согласно решению Европейской комиссии, которая, в свою очередь, решила продлить временную защиту для перемещенных лиц из Украины до марта 2024 года.

Правительство Португалии "очень скоро" еще на полгода продлит временную защиту для украинских беженцев. Об этом 14 сентября заявили в офисе заместителя премьера по парламентским вопросам, передает Portugal Resident.

В Офисе министра Аны Катарины Мендеш подтвердили, что правительство будет действовать согласно решению Европейской комиссии, которая продлевает временную защиту для перемещенных лиц из Украины до марта 2024 года.

Представители Еврокомиссии 14 сентября заявили, что продлят временную защиту для украинских переселенцев и обеспечат поддержку настолько долго, насколько это понадобится.

Многие украинские беженцы, в свою очередь, из Польши переезжают в соседнюю Германию. Согласно новому исследованию, которое провел Центр восточноевропейских исследований Университета Варшавы и рекрутинговое агентство EWL, с августа 2022 года количество украинских беженцев в Польше сократилась на 350 000. В то время, как в Германии украинцев стало на 410 000 больше.

Напомним, что украинским беженцам предоставили возможность постоянного проживания в Новой Зеландии. Отменили требования сдавать обязательный прежде тест по английскому языку или брать с собой определенную сумму денег. Более того, для иммиграции в Новую Зеландию из Украины теперь не нужен "спонсор", предоставляющий жилье.

Также сообщалось, что в мэрии нидерландских городов начали депортировать около 3000 беженцев, переехавших из Украины в Нидерланды. Власти посчитали, что беженцы, переехавшие в страну после начала полномасштабного вторжения, якобы эксплуатируют систему временной защиты. За добровольный отъезд предлагают 5 тысяч евро.

Лотте ван Дейпен, адвокат по вопросам иммиграции, не считает такой подход последовательным и называет решение властей "рецептом хаоса".