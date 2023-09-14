Зеленский может встретиться с Лавровым на заседании Совбеза ООН, — Рolitico

Журналисты ссылаются на заявление неназванного западного дипломата, которому известны планы Генеральной Ассамблеи.

Есть вероятность того, что 20 сентября специальную сессию Совбеза ООН по Украине посетит президент Украины Владимир Зеленский, а от российской стороны на ней будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Журналисты приводят слова неназванного западного дипломата, которому известны планы Генеральной Ассамблеи.

Представители Украины отказались комментировать такую возможность или же сообщить о подробностях запланированных зарубежных поездок Зеленского.

В Вашингтоне не сказали, приедет ли на специальное заседание Совета Безопасности по Украине американский президент Джо Байден.

Лавров, как опытный дипломат, скорее всего, проведет собственные встречи с лидерами стран Глобального Юга, отмечают журналисты.

Представители украинского руководства планируют заручиться еще большей поддержкой других стран посредством личных бесед во время мероприятия в Нью-Йорке. Одной из главных задач Киева будет убедить представители Глобального Юга оказать давление на Кремль, чтобы остановить нежелательную российскую активность в Черном море, приведшую к росту глобальных цен на продовольствие.

Две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осудившие вторжение российских войск в Украину, поддержали более 140 странах. Но немногие готовы пойти дальше поддержки на словах.

Представители стран, поддержкой которых Зеленский намерен заручиться, экономически связаны с РФ и Китаем.

Бывший представитель руководства Леберии У. Гьюде Мур, который сейчас работает в Центре глобального развития, отметил, что среди руководителей стран Африки есть понимание того, что в международных вопросах происходят определенные изменения, что не в их интересах присоединяться к какой-либо одной из сторон.

Напомним, что в ООН опровергли слухи о переговорах с РФ по "зерновой сделке".

Также сообщалось, что генсек ООН высказался о мирных переговорах по Украине. По словам Антониу Гутерриша, страны решили продолжать войну.