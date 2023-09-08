"Страны решили продолжать войну": генсек ООН – о мирных переговорах по Украине (видео)

По словам Антониу Гутерриша, в ближайшее время мира не предвидится, а ООН не несет ответственность за действия РФ в Украине и не создала условия для военного конфликта.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш высказался о войне в Украине. По его словам, в ближнесрочной перспективе мирного разрешения военного конфликта не будет, так как "стороны решили продолжать войну". Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Дели в преддверии 18-го Саммита стран "Большой двадцатки".

На вопрос корреспондента Indian Express о том, может ли Индия стать посредником на мирных переговорах между Украиной и РФ, Гутерриш ответил, что посредничество всегда важно, но в ближайшее время разрешения военного конфликта не предвидится, так как "стороны решили продолжать конфликт".

По его словам, очевидно, что необходимо отдать должное всем, кто предпринимает усилия, чтобы положить конец войне.

"Легко обвинять ООН за действия стран, входящих в Организацию. Но это не ООН вторглась в Украину, не ООН создала условия для этого конфликта. Давайте проясним, ответственность стран-участниц ООН лежит на них самих. Не будем делать ООН козлом отпущения за ошибки или действия участников Организации," — сказал также Гутерриш в ответ на вопрос о том, не кажется ли ему, что Организация делает недостаточно для разрешения конфликта.

Гутерриш — о войне в Украине, смотреть с 11:15

Напомним, что британские самолеты защищают корабли с украинским зерном от нападения со стороны РФ. По информации журналистов, Королевская британская авиация в последние несколько недель ведет патрулирование Черного моря. Лондон активизировал свою деятельность в регионе после российских атак на сельхозинфраструктуру Украины.

Также сообщалось, что омбудсмен призвал комиссию ООН приехать в освобожденные ВСУ города и села.