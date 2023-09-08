Британские самолеты защищают корабли с украинским зерном от нападения со стороны РФ, — СМИ

По словам журналистов, британская авиация в последние недели занимается патрулированием Черного моря. Лондон решил активизировать свою деятельность в регионе после атак РФ на зерновую инфраструктуру Украины.

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Самолеты Королевских ВВС Великобритании защищают грузовые суда, перевозящие зерно из Украины. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что британская авиация в последние недели занимается патрулированием Черного моря, чтобы удержать ВС РФ от нанесения ударов по гражданским судам.

По словам журналистов, Великобритания решила активизировать свою деятельность в акватории Черного моря после того, как РФ начала атаковать зерновую инфраструктуру Украины.

Сообщается, что украинское зерно считается жизненно важным для предотвращения голода в странах с низкими доходами.

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море… В рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании совершают полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, перевозящим зерно", — заявил источник.

Напомним, что 5 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал два специфических требования Кремля для возобновления зерновой сделки. По его словам, Россия ежегодно экспортирует 120-130 млн тонн зерна, но российские банки отключены от системы SWIFT, и потому транзакции невозможны.

Также 8 сентября издание Bild сообщило, что ООН договаривается с Кремлем о возобновлении зерновой сделки. По словам журналистов, генсек ООН Антониу Гуттериш написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил соглашение, состоящее из четырех пунктов.