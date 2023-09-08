Британські літаки захищають кораблі з українським зерном від нападу з боку РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, британська авіація останніми тижнями займається патрулюванням Чорного моря. Лондон вирішив активізувати свою діяльність у регіоні після атак РФ на зернову інфраструктуру України.

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Літаки Королівських ВПС Великої Британії захищають вантажні судна, що перевозять зерно з України. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що британська авіація останніми тижнями займається патрулюванням Чорного моря, щоб утримати ЗС РФ від нанесення ударів по цивільних суднах.

За словами журналістів, Велика Британія вирішила активізувати свою діяльність в акваторії Чорного моря після того, як РФ почала атакувати зернову інфраструктуру України.

Повідомляється, що українське зерно вважається життєво важливим для запобігання голоду в країнах з низькими доходами.

"Ми використовуватимемо нашу розвідку, спостереження і рекогносцировку для спостереження за діяльністю Росії в Чорному морі... У рамках цих операцій зі спостереження літаки ВПС Великої Британії здійснюють польоти над цим районом, щоб утримати Росію від нанесення незаконних ударів по цивільних суднах, що перевозять зерно", — заявило джерело.

Нагадаємо, що 5 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав дві специфічні вимоги Кремля для відновлення зернової угоди. За його словами, Росія щорічно експортує 120-130 млн тонн зерна, але російські банки відключені від системи SWIFT, і тому транзакції неможливі.

Також 8 вересня видання Bild повідомило, що ООН домовляється з Кремлем про відновлення зернової угоди. За словами журналістів, генсек ООН Антоніу Гуттеріш написав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, в якому запропонував угоду, що складається з чотирьох пунктів.