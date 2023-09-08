"Знизили експортні можливості": Сунак прокоментував наслідки атак РФ на порти Дунаю

За словами прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, кількості зерна, яку було знищено внаслідок російських обстрілів, було б достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько 1 млн осіб протягом усього року.

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Влада Великої Британії з'ясувала, що останні атаки РФ на порти й елеватори в Одеській області скоротила можливості України в експорті зерна на третину. Цю інформацію представив прем'єр-міністр Ріші Сунак, передає Bloomberg

В офіційній заяві британського уряду наголошується, що, починаючи з липня 2023 року, російські удари завдали серйозних ушкоджень або повністю знищили щонайменше 26 об'єктів, включно з цивільною портовою інфраструктурою, складами й елеваторами. Ці руйнування призвели до зниження експортних можливостей України приблизно на третину.

За інформацією з Лондона, обсяги зерна, які були втрачені через ці руйнування, були б достатніми для задоволення продовольчих потреб приблизно 1 мільйона осіб протягом усього року.

В Офісі прем'єра також підтвердили, що Велика Британія проводить моніторинг і розвідувальні польоти в Чорному морі з метою запобігання незаконним атакам Росії на цивільні судна, що перевозять зерно.

Нагадаємо, 8 вересня речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Росія створила в окупованому Криму нову базу для запуску Shahed. Вона дозволяє їм скоротити час польоту безпілотників до Одеської області й інших регіонів України, щоб краще обходити систему ППО.

Російські окупанти в ніч на 7 вересня атакували "шахедами" припортову інфраструктуру в Ізмаїлі Одеської області.

Здебільшого цілями росіян є порти на Дунаї в Рені й Ізмаїлі — вони знищують портову інфраструктуру України, сільськогосподарські підприємства та склади.