"Країни вирішили продовжувати війну": генсек ООН — про мирні переговори щодо України (відео)

За словами Антоніу Гутерріша, найближчим часом миру не передбачається, а ООН не несе відповідальності за дії РФ в Україні й не створила передумови для військового конфлікту.

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш висловився про війну в Україні. За його словами, у найближчій перспективі мирного вирішення військового конфлікту не буде, оскільки "сторони вирішили продовжувати війну". Про це він заявив на пресконференції в Нью-Делі напередодні 18-го Саміту країн "Великої двадцятки".

На запитання кореспондента Indian Express про те, чи може Індія стати посередником на мирних переговорах між Україною і РФ, Гутерріш відповів, що посередництво завжди важливе, але найближчим часом розв'язання воєнного конфлікту не буде, оскільки "сторони вирішили продовжувати конфлікт".

За його словами, все ж необхідно віддати належне всім, хто докладає зусиль, щоб покласти край війні.

"Легко звинувачувати ООН за дії країн, що входять в Організацію. Але це не ООН вторглася в Україну, не ООН створила умови для цього конфлікту. Давайте прояснимо, відповідальність країн-учасниць ООН лежить на них самих. Не будемо робити ООН цапом-відбувайлом за помилки або дії учасників Організації," — сказав також Гутерріш у відповідь на запитання про те, чи не здається йому, що Організація робить недостатньо для вирішення конфлікту.

Гутерріш — про війну в Україні, дивитися з 11:15

Нагадаємо, що британські літаки захищають кораблі з українським зерном від нападу РФ. За інформацією журналістів, Королівська британська авіація в останні кілька тижнів веде патрулювання Чорного моря. Лондон активізував свою діяльність у регіоні після російських атак на сільгоспінфраструктуру України.

Також повідомлялося, що омбудсмен закликав комісію ООН приїхати у звільнені ЗСУ міста і села.