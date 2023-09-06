"Все стане очевидним": омбудсман закликав комісію ООН відвідати звільнені ЗСУ міста і села

За словами Дмитра Лубінця, дії російських військових проти українського народу чітко підпадають під визначення геноциду, викладене в Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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Представникам комісії ООН слід відвідати звільнені українськими військами або розташовані недалеко від лінії фронту міста і села, де "все одразу стане очевидним". Так відреагував на звіт Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка "не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид", Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що стаття 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього чітко дає пояснення, що ж вважається геноцидом.

"Перша форма цього воєнного злочину – вбивство членів певної групи осіб. В самій же ООН повідомляли, що нині в Україні загинули 9 444 цивільних громадян", — зазначив Лубінець.

Другою формою геноциду, за словами омбудсмана, є нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам певної групи. "Тут число ще більше. Через російську збройну агресію майже 17 000 осіб зазнали поранень", — вказав Лубінець.

"Третя форма геноциду це – створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення. Тут варто згадати масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі взимку та підрив Каховської ГЕС, наслідки чого можуть бути катастрофічними. А також уявити, в яких умовах живуть українці біля лінії фронту", — продовжив омбудсман.

Четвертою формою геноциду, за його словами, називають унеможливлення народження дітей в середовищі групи. "Нині в Україні, за даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни зареєстрували 225 випадків сексуального насильства, скоєного російськими військовими", — повідомив Лубінець.

П’ятою формою знищення народу, нагадав омбудсман, є саме насильницьке переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. "Лише за офіційною інформацією із порталу "Діти війни" росіяни депортували чи примусово перемістили 19 546 українських дітей", — наголосив Лубінець.

"Якщо міжнародній комісії ООН цих фактів недостатньо, щоб визнати очевидні речі, то запрошую її представників відвідати звільнені українськими воїнами населені пункти чи населені пункти, які розташовані недалеко від лінії фронту! Там все одразу стане очевидним!" – підсумував Уповноважений ВРУ з прав людини.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародна комісія ООН вже публікувала звіт про попереднє розслідування порушень в Україні під час війни. Тоді голова комісії також говорив, що ознак геноциду не виявлено. Це викликало хвилю критики з боку Києва та гнівних звинувачень ООН ледь не в заграванні з Росією.

Також повідомлялося, що Міжнародний суд ООН з 18 по 27 вересня 2023 року заслухає позов України до РФ щодо вчинення геноциду. У справу вступають 32 держави, а слухання почнуться з аргументів представників РФ, а потім — України.