"Готовы зайти в Украину": Лукашенко заявил, что знает откуда "нападет" Польша

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко считает, что соединения уже сформированы у границы, поскольку об этом неоднократно заявлял глава Кремля Владимир Путин.

В Польше сформировали подразделения, которые как будто готовы вторгнуться на территорию Украины. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи, сообщает"Интерфакс".

По его словам, страны Запада "спят и видят" на украинской территории свои войска. В Польше якобы такие соединения уже сформированы возле границы.

"Вы об этом тоже говорили, военные части, готовые зайти в Украину", — обратился к Путину Лукашенко.

Белорусский политик намекнул, что стоит другие страны упрекают Россию в использовании наемников против Украины. По его словам, западные государства должны "в свой глаз посмотреть и там поискать какое-то бревно, а не упрекать других".

"Абсолютно согласен. Полностью", — ответил Путин.

Глава Кремля добавил, что россияне фиксируют иностранных наемников и иностранных инструкторов в Украине в большом количестве. По его словам, якобы такие граждане недавно оказались в плену. Президент РФ заверил, что у его страны хватает человеческих ресурсов для дальнейшей агрессии.

Напомним, 28 августа Польша обратилась к Лукашенко с призывом убрать ЧВК "Вагнер" из Беларуси. По словам министра Мариуша Каминского, Варшава и страны Балтии создали рабочую группу, которая будет тщательно следить за ситуацией на границах с Беларусью 24 часа в сутки. В случае критического инцидента, все пограничные переходы будут закрыты.

Также 13 сентября Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины наравне с Путиным. Депутаты европейской законодательной институции призвали Международный уголовный суд рассмотреть вопрос о выдаче ордера на арест белорусского диктатора.