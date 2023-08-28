"Новый элемент дестабилизации": Польша требует от Лукашенко убрать ЧВК "Вагнер" из Беларуси

По словам министра Мариуша Каминского, Варшава и страны Балтии создали рабочую группу, которая будет следить за ситуацией на границах с Беларусью 24 часа в сутки. Если произойдет критический инцидент, то все пограничные переходы будут закрыты.

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В Польше 28 августа в здании Министерства внутренних дел и администрации в Варшаве прошла встреча министров внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии: Мариуша Каминского, Агне Билотайте, Мариса Кучинскиса и Лаури Лаанемец. Мариуш Каминский заявил, что причиной встречи стала ситуация на границе с Беларусью, сообщает Rmf24.

"Эта ситуация обостряется. Многие недели, несколько месяцев мы имеем дело с возвращением миграционного давления на нашу границу. То же самое касается и границ наших партнеров", — сказал он.

По его словам, добавился и новый элемент дестабилизации — размещение в РБ нескольких тысяч наемников из ЧВК "Вагнер".

"Для стабилизации ситуации на нашей границе с Беларусью необходимы две вещи. Мы потребовали от режима Лукашенко, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Беларуси и немедленно должны покинуть приграничную зону нелегальные мигранты, собранные там белорусскими службами. А также (потребовали — ред.) отправить этих мигрантов обратно в страны происхождения", — заявил Каминский.

Политик предупредил белорусские власти: "Если на границе с Беларусью произойдет критический инцидент, независимо от того, это граница Польши, Литвы или Латвии, мы примем немедленные ответные меры. Все пограничные переходы будут закрыты".

Также Каминский отметил, что вышеуказанные страны назначили рабочую группу, которая будет следить за ситуацией на границах с Республикой Беларусь 24 часа в сутки и, при необходимости, немедленно оценивать и принимать соответствующие меры.

Напомним, 22 августа сообщалось, что Украина и Польша создадут единые пограничные пункты пропуска. По словам украинского премьера, совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС поможет ускорить логистику и минимизировать коррупцию.

Ранее, 16 августа, медиа писали о том, что Польша и страны Балтии собираются обсудить возможное синхронизированное закрытие границ с Республикой Беларусь. Нюансы планировали рассмотреть на встрече министров в Варшаве 28 августа.