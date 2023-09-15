"Серьезные проблемы": использование Маском Starlink нарушает нацбезопасность США, — Bloomberg

По данным Вашингтона, комитет американского Сената рассмотрит этот вопрос в более широком объеме, в частности, об "огромной роли, которую господин Маск и его компания взяли на себя".

Комитет американского Сената по вооруженным силам, который проводит расследование в отношении ограничений, введенных Илоном Маском на работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, оккупированного российскими войсками, с целью предотвратить возможную агрессию в Украине, выявил серьезные проблемы, касающиеся обеспечения национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg.

Председатель комитета Джек Рид заявил, что информация о использовании Starlink выявила "серьезные проблемы в сфере обеспечения национальной безопасности", и подчеркнул, что комитет активно рассматривает этот вопрос.

Рид также сообщил, что комитет рассмотрит этот вопрос в более широком объеме, в частности, об "огромной роли, которую господин Маск и его компания взяли на себя".

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", — сказал Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете требуют от Министерства обороны ответов, почему именно Маск, а не чиновник правительства США, решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

Илон Маск и операция ГУР в Крыму

За несколько дней до выхода книги-биографии Илона Маска стало известно о его возможной причастности к исчезновению сигнала спутников Starlink возле Крыма в первые месяцы вторжения РФ в Украину. Сообщалось, что он это сделал якобы из-за страха начала ядерной войны вроде "Перл Гарбора".

Это повлияло на спецоперацию ГУР Минобороны Украины. Украинская разведка пыталась повредить военные корабли ЧФ РФ в бухте оккупированного полуострова. Специальные морские дроны потеряли управление и не дошли до цели.

В ГУР прямо не подтвердили, что операция была сорвана именно из-за отсутствия сигнала. Со своей стороны, Илон Маск заявил, что он связь над Крымом не выключал, потому что "просто ее не включал".