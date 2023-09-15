"Угрозы безопасности": США запретили своим авиаперевозчикам входить в пространство КНДР

Министерство транспорта США назвал угрозой авиационной безопасности необъявленные ракетные испытания Северной Кореи.

США на пять лет продлили запрет на вход гражданских самолетов в воздушное пространство Северной Кореи. Американским авиаперевозчикам, коммерческим операторам и частным лицам, получившим сертификаты летчиков Федерального авиационного управления, с 18 сентября 2023 года будет запрещено входить в зону полетной информации Пхеньяна согласно документу, опубликованному в Федеральном реестре США.

"ФАУ считает это действие необходимым для устранения значительных рисков безопасности полетов для гражданской авиации США, связанных с военным потенциалом и деятельностью КНДР", — заявили в Министерстве транспорта, ссылаясь на "масштабные необъявленные испытательные запуски баллистических ракет", возможности северокорейской ПВО и тактической авиации, а также "потенциальные испытания оружия массового поражения".

"Это очевидное подтверждение того, что угроза гражданской авиации США не ослабевает", – заявил бывший пилот United Airlines и консультант по авиации Эдвард Кондит в интервью NK News.

Напомним, месяц назад северокорейский лидер заявил, что в стране необходим всплеск патриотического энтузиазма рабочего класса, поскольку КНДР активно готовится к войне. После этого Ким Чен Ын распорядился "резко увеличить" производство ракет и боеприпасов.

В конце августа ряд экспертов предположили, что в КНДР собираются модернизировать старые советские самолеты и превратить их в современные беспилотники-камикадзе.

Также Фокус писал о том, КНДР сымитировала ядерные удары по Южной Корее, назвав это "четким сигналом врагам".

Руководство КНДР заявило, что испытания были ответом на пролет американских бомбардировщиков в ходе совместных воздушных учений с Южной Кореей.