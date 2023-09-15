Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

"Угрозы безопасности": США запретили своим авиаперевозчикам входить в пространство КНДР

Самолеты, United Airlines, запрет США, гражданская авиация
Самолеты американской авиакомпании United Airlines

Министерство транспорта США назвал угрозой авиационной безопасности необъявленные ракетные испытания Северной Кореи.

Related video

США на пять лет продлили запрет на вход гражданских самолетов в воздушное пространство Северной Кореи. Американским авиаперевозчикам, коммерческим операторам и частным лицам, получившим сертификаты летчиков Федерального авиационного управления, с 18 сентября 2023 года будет запрещено входить в зону полетной информации Пхеньяна согласно документу, опубликованному в Федеральном реестре США.

"ФАУ считает это действие необходимым для устранения значительных рисков безопасности полетов для гражданской авиации США, связанных с военным потенциалом и деятельностью КНДР", — заявили в Министерстве транспорта, ссылаясь на "масштабные необъявленные испытательные запуски баллистических ракет", возможности северокорейской ПВО и тактической авиации, а также "потенциальные испытания оружия массового поражения".

"Это очевидное подтверждение того, что угроза гражданской авиации США не ослабевает", – заявил бывший пилот United Airlines и консультант по авиации Эдвард Кондит в интервью NK News.

Напомним, месяц назад северокорейский лидер заявил, что в стране необходим всплеск патриотического энтузиазма рабочего класса, поскольку КНДР активно готовится к войне. После этого Ким Чен Ын распорядился "резко увеличить" производство ракет и боеприпасов.

В конце августа ряд экспертов предположили, что в КНДР собираются модернизировать старые советские самолеты и превратить их в современные беспилотники-камикадзе.

Также Фокус писал о том, КНДР сымитировала ядерные удары по Южной Корее, назвав это "четким сигналом врагам".

Руководство КНДР заявило, что испытания были ответом на пролет американских бомбардировщиков в ходе совместных воздушных учений с Южной Кореей.