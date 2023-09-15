"Загрози безпеці": США заборонили своїм авіаперевізникам входити в простір КНДР

Міністерство транспорту США назвало загрозою авіаційній безпеці неоголошені ракетні випробування Північної Кореї.

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США на п'ять років продовжили заборону на вхід цивільних літаків у повітряний простір Північної Кореї. Американським авіаперевізникам, комерційним операторам і приватним особам, які отримали сертифікати льотчиків Федерального авіаційного управління, з 18 вересня 2023 року заборонять входити в зону польотної інформації Пхеньяна згідно з документом, опублікованим у Федеральному реєстрі США.

"ФАУ вважає цю дію необхідною для усунення значних ризиків безпеки польотів для цивільної авіації США, пов'язаних із військовим потенціалом і діяльністю КНДР", — заявили в Міністерстві транспорту, посилаючись на "масштабні неоголошені випробувальні запуски балістичних ракет", можливості північнокорейської ППО і тактичної авіації, а також "потенційні випробування зброї масового ураження".

"Це очевидне підтвердження того, що загроза цивільній авіації США не слабшає", — заявив колишній пілот United Airlines і консультант з авіації Едвард Кондіт в інтерв'ю NK News.

Нагадаємо, місяць тому північнокорейський лідер заявив, що в країні необхідний сплеск патріотичного ентузіазму робітничого класу, оскільки КНДР активно готується до війни. Після цього Кім Чен Ин розпорядився "різко збільшити" виробництво ракет і боєприпасів.

Наприкінці серпня низка експертів припустили, що в КНДР збираються модернізувати старі радянські літаки і перетворити їх на сучасні безпілотники-камікадзе.

Також Фокус писав про те, КНДР зімітувала ядерні удари по Південній Кореї, назвавши це "чітким сигналом ворогам".

Керівництво КНДР заявило, що випробування були відповіддю на проліт американських бомбардувальників під час спільних повітряних навчань із Південною Кореєю.