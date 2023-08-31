"Чіткий сигнал ворогам": КНДР зімітувала ядерні удари по Південній Кореї, — ЗМІ (відео)

У Північній Кореї заявили про запуск двох балістичних ракет малої дальності як попередження проти розміщення американських стратегічних бомбардувальників у регіоні.

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Корейська Народно-Демократична Республіка стверджує, що запустила дві балістичні ракети як імітацію ядерних ударів по військових об'єктах у Південній Кореї. Про це пише BBC 30 серпня з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

У Північній Кореї зазначили, що пуски ракет було здійснено в межах "тактичних навчань із завдавання ядерних ударів". Повідомляється, що вони імітували ураження великих командних центрів і аеродромів на території Південної Кореї.

"Метою навчань є надіслати чіткий сигнал ворогам", — повідомили в КНДР.

Північна Корея імітує удари по Південній Кореї

У заяві північнокорейської сторони йдеться про те, що "вороги" нібито кидають країні виклик, розгортаючи "стратегічні ядерні активи" в регіоні. Пхеньян розцінює такі кроки як "військову загрозу".

Як зазначають журналісти, згадані пуски ракет відбулися за день до завершення спільних навчань Південної Кореї та США.

Нагадаємо, 15 серпня міністр оборони КНДР Кан Сун Нам заявив, що в Північній Кореї переконані в невідворотності ядерної війни на території півострова. За словами глави оборонного відомства, це лише питання часу.

Ми також повідомляли, що за даними ЗМІ від 14 серпня, керівник Північної Кореї Кім Чен Ин дав розпорядження промисловцям країни "різко збільшити" виробництво ракет і боєприпасів після того, як він відвідав із перевіркою ключові оборонні об'єкти КНДР.

Раніше, 15 липня, ми писали про те, що сестра керівника Кім Чен Ина розкритикувала Раду Безпеки ООН за їхні збори, присвячені запуску міжконтинентальної балістичної ракети КНДР.