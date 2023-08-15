"Питання в тому, хто і коли її почне": у КНДР упевнені, що ядерної війни не можна уникнути

За словами глави Міноборони Північної Кореї, до цього причетна позиція США, які нібито неохоче йдуть на діалог у питанні вирішення конфлікту.

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У Північній Кореї переконані, що вже нібито неможливо уникнути ядерної війни на території півострова і це лише питання часу. Про це заявив міністр оборони КНДР Кан Сун Нам у зверненні до учасників XI Московської конференції з міжнародної безпеки, передають росЗМІ 15 серпня.

За його словами, у Вашингтоні нібито "марять" ідеєю ядерної війни і сильно впливають на позицію Південної Кореї. Тим самим, як вважають у Міноборони КНДР, Корейський півострів і Північно-Східна Азія можуть стати осередком цієї битви.

"Ядерна війна на Корейському півострові стала тепер не питанням того, чи буде вона, а питанням у тому, хто і коли її почне", — йдеться в повідомленні.

Також окремо було заявлено нібито про конфронтаційну лінію США щодо Північної Кореї. Кан Сун Нам зазначив, що американські дії вказують на те, що всі діалоги щодо вирішення конфлікту на півострові не приведуть до якогось результату, який би задовольнив усі сторони.

"Військово-політична ситуація, що склалася, ще раз підтверджує залізну істину, що розв'язання проблеми Корейського півострова шляхом діалогу і переговорів — є лише порожнім звуком. Тільки фізична сила є єдиним засобом збереження миру і стабільності в регіоні Корейського півострова", — продовжив глава Міноборони КНДР на конференції в Москві.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що Кім Чен Ин наказав "різко збільшити" виробництво ракет і боєприпасів у КНДР. За його словами, державі негайно необхідний сплеск патріотичного ентузіазму робітничого класу, оскільки КНДР активно готується до війни.