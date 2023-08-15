Переважна сила: Кім Чен Ин наказав "різко збільшити" виробництво ракет і боєприпасів у КНДР

Північнокорейський лідер заявив, що в країні необхідний сплеск патріотичного ентузіазму робітничого класу, оскільки КНДР активно готується до війни.

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Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин дав розпорядження промисловцям країни "різко збільшити" виробництво ракет і боєприпасів після того, як він відвідав із перевіркою ключові оборонні об'єкти КНДР. Про це 14 серпня написали оглядачі видання War is Boring.

Як повідомило Центральне телеграфне агентство КНДР (KCNA), Кім Чен Ин із 8 до 11 серпня проводив інспекцію та інструктаж на важливих військових заводах, зокрема на заводі з виробництва тактичних ракет, боєприпасів і бронетехніки.

"Якість підготовки до війни залежить від розвитку військової промисловості. Відповідальність заводів за підготовку нашої армії до війни дуже велика, тому необхідний сплеск патріотичного ентузіазму робітничого класу, щоб створити продуктивний підйом для військових приготувань", — цитує агентство Кім Чен Ина.

За словами північнокорейського лідера, країні необхідно зміцнити свої передові позиції і ракетні підрозділи, оскільки країна активізує підготовку до війни.

Він також заявив, що Північна Корея потребує "переважної військової сили", щоб бути готовою в будь-який момент вступити у війну і знищити супротивників свого режиму.

Оглядачі зазначили, що інспекція Кім Чен Ина відбулася напередодні початку нових військових навчань США і Південної Кореї — сторони в понеділок оголосили, що їхні 11-денні навчання Ulchi Freedom Shield розпочнуться 21 серпня.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін і керівник КНДР Кім Чен Ин 15 серпня обмінялися листами, в яких пообіцяли розвинути двосторонні зв'язки. У тексті північнокорейського лідера йшлося про те, що дружба між Москвою і Пхеньяном "була викувана у Другій світовій війні перемогою над Японією".