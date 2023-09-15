Нет Зеленского, но есть Пригожин: в Jerusalem Post составили рейтинг самых влиятельных евреев

В рейтинге руководитель ЧВК "Вагнер" занял 52 место с пометкой "посмертно". На 3 месте оказался госсекретарь США Энтони Блинкен.

Газета "Jerusalem Post" опубликовала свой ежегодный рейтинг самых влиятельных евреев, и в этом году президент Украины Владимир Зеленский не вошел в этот список. Важно отметить, что в прошлом году он занимал одно из ведущих мест. В этом году первое место в рейтинге занял гендиректор OpenAI Сэм Альтман.

На втором месте в рейтинге самых влиятельных евреев, опубликованном газетой "Jerusalem Post", находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а на третьем месте — госсекретарь США Энтони Блинкен.

В перечне представлены борцы с антисемитизмом, медиаинфлюэнсерами, звезды музыки и спорта, медики и т.д.

В рейтинге "Jerusalem Post" главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин был упомянут на 52-м месте с пометкой "посмертно".

Газета ежегодно публикует этот рейтинг по случаю еврейского Нового года (Рош ха-Шана).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в августе 2023 года вошел в топ предпочтений граждан Соединенных Штатов Америки, за которыми они следят, по итогам опроса социологической компании Gallup. Обошел главу государства лишь один человек.

3 мая сообщалось, что Украина поднялась на 27 позиций, а РФ продолжает падать в рейтинге свободы прессы в мире. В организации "Репортеры без границ" отметили, что несмотря на войну, Украина продолжает борьбу с кремлевской пропагандой, чего не скажешь про Российскую Федерацию.