60-летний мужчина пытался украсть малыша, но того спас 7-летний брат: похитителю дали срок

Злоумышленник попытался поговорить с маленьким ребенком в магазине, а затем взял его на руки и пошел прочь. Мальчика спас семилетний старший брат.

В Великобритании 60-летнего мужчину приговорили к трем годам и двум месяцам тюрьмы за попытку украсть ребенка из магазина Aldi в городе Хейвуд, графство Большой Манчестер, Англия, пишет Daily Mail.

60-летний Сергеюс Паскявичюс, житель Англии литовского происхождения, признался, что еще 23 июля 2022 года пытался похитить 3-летнего мальчика из магазина, но этому помешал старший брат малыша, которому было на тот момент 7 лет.

Сергеюс Паскявичюс был арестован и обвинен в похищении детей в июле прошлого года. Паскявичюс первоначально признал себя виновным в похищении ребенка, но затем отказался от своего признания. Тем не менее суд приговорил его к отбыванию срока в три года и два месяца в тюрьме за попытку похищения.

60-летний Сергеюс Паскявичюс, житель Англии литовского происхождения, признался, что еще 23 июля 2022 года пытался похитить 3-летнего мальчика из магазина Фото: Daily Mail

На кадрах видеонаблюдения из магазина было видно, что 60-летний мужчина попытался поговорить с маленьким ребенком, а затем взял его на руки и пошел прочь из магазина. К счастью, старший брат мальчика пришел ему на помощь и схватил брата за ногу, прежде чем мать детей успела подбежать и забрать их из магазина. Она рассказала, что это был худший кошмар каждого родителя, когда она на несколько секунд повернулась спиной, а в это время незнакомец забрал ее сына.

В Великобритании 60-летнего мужчину приговорили к трем годам и двум месяцам тюрьмы за попытку украсть ребенка из магазина Aldi в городе Хейвуд Фото: Daily Mail

7-летний брат малыша получил психологическую травму и страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Теперь он боится остаться один. По словам матери ребенка, ее сын не может заниматься обычными делами, например, ходить в парк, в цирк или в магазин.

Хотя ребенок заявил на суде, что, возможно, Паскявичюсу "хотелось немного ласки или объятий", судья Тина Ландейл при вынесении приговора заявила, что если бы не старший брат, то похититель увез бы малыша из магазина.

Напоминаем, что на Полтавщине 6-летняя девочка "устроила" свое похищение, чтобы увидеться с учительницей. Девочка сообщила, что к ней на детской площадке подошел незнакомец, заклеил рот скотчем и повел в школу.

Также напоминаем, что четверых детей нашли живыми в джунглях Колумбии, которые выжили после авиакатастрофы и проведи здесь 40 дней. Они питались фруктами и смогли построить укрытия. Дети были сильно истощены, обезвожены и пострадали от укусов насекомых.