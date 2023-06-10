Находились в джунглях 40 дней: четверых детей нашли живыми после авиакатастрофы (видео)

Дети пробыли 40 дней в опасных джунглях, пытаясь выжить. Они питались фруктами и смогли построить укрытия. Дети были сильно истощены, обезвожены и пострадали от укусов насекомых.

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В Колумбии, спустя пять недель после крушения самолета в джунглях, военным удалось найти четырех детей в возрасте 13, 9, 4 лет и 11 месяцев живыми. Об этом пишет Reuters.

Дети были спасены военными недалеко от границы между колумбийскими провинциями Какета и Гуавьяре, рядом с местом крушения небольшого самолета.

Самолет Cessna 206 перевозил семь человек по маршруту Араракуара, провинция Амасонас, и Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, город в провинции Гуавьяре, когда рано утром 1 мая он подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя.

Трое взрослых, включая пилота и мать детей Магдалену Мукутуй, погибли в результате крушения, их тела были найдены внутри самолета. Четверо братьев и сестер в возрасте 13, 9, 4 лет, а также 12-месячный младенец выжили после столкновения.

Сообщается, что дети пробыли 40 дней в опасных джунглях, пытаясь выжить. Они питались фруктами и смогли построить укрытия. Они были сильно истощены, обезвожены и пострадали от укусов насекомых. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Группа солдат с четырьмя детьми посреди джунглей Фото: Telegraph India

На фотографиях, распространенных колумбийскими военными, запечатлена группа солдат с четырьмя детьми посреди джунглей.

"Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся в колумбийских джунглях, нашлись живыми. Они были вместе, они слабые, пусть врачи их оценят. Их нашли, это делает меня очень счастливым", — сказал президент Густаво Петро в своем сообщении в твиттере.

Спасатели при поддержке поисковых собак ранее обнаружили выброшенные фрукты, которые дети ели, чтобы выжить, а также импровизированные укрытия, сделанные из растительности джунглей. В спасательных операциях участвовали самолеты и вертолеты армии и ВВС Колумбии.

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