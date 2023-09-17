Вынудил министров лететь более 600 км: короля Чарльза III раскритиковали из-за траты денег

Британский король провел ежемесячную встречу о сокращении выбросов углекислого газа в частном особняке в Шотландии, куда заставил прилететь четырех министров. Британцы назвали такое решение "климатическим лицемерием".

Короля Великобритании Чарльза III раскритиковали за то, что он заставил четырех министров, включая канцлера казначейства Джереми Ханта, прилететь за 400 миль [643 км] в частный особняк в Шотландии на встречу про сокращение выбросов углекислого газа. Об этом пишут в издании Daily mail.

По информации журналистов, в пятницу 15 сентября канцлер казначейства Джереми Хант, министр обороны Грант Шэппс, президент Тайного совета Пенни Мордонт и министр энергетики Клэр Коутиньо вылетели самолетом в Эйршир на заседание Тайного совета. Британцы не одобрили решения короля. Бывший член парламента от либеральной демократической партии Норман Бейкер, который сам является членом Тайного совета, назвал полет в Шотландию "возмутительной тратой денег" и климатическим лицемерием, поскольку встреча проводилась частично для того, чтобы официально назначить нового министра, отвечающего за сокращение выбросов углекислого газа.

Представитель правительства отказался сообщить, сколько стоил перелет и был ли самолет частным или коммерческим.

Обычно заседания Тайного совета проводятся в Букингемском дворце или Виндзоре, но король провел встречу в Дамфрис-хаусе, так как в ​​пятницу вечером должен был присутствовать на мероприятии, посвященном празднованию 15-летия публичного открытия собственности, которую он купил за 45 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Король Великобритании Чарльз III с супругой прибыли в Шотландию 8 сентября в первую годовщину смерти Елизаветы II. Старший сын покойного монарха посетил церковь в деревне Крати, вблизи Балморала в центральной Шотландии и пообщался с местными жителями.

Ранее Фокус писал, что королева Великобритании Елизавета II всегда знала, что хочет провести свои последние дни в замке Балморал в Шотландии, где она и умерла 8 сентября 2022 года. Двоюродная сестра покойного монарха, леди Элизабет Шекерли, призналась, что в шотландской летней резиденции покойная королева чувствовала себя наиболее спокойно.