Наводнение в Ливии: число погибших в городе Дерна достигло 11 300 человек

Целые районы города Дерна, население которых составляло не менее 120 000 человек, были снесены с лица земли.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 16 сентября заявило, что в Ливии по меньшей мере 11 300 человек погибли и еще 10 100 пропали без вести в прибрежном городе Дерна, сообщает Reuters.

По оценкам, 170 человек погибли в результате наводнения в других частях страны, а более 40 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, говорится в докладе ООН со ссылкой на последние данные Международной организации по миграции. Ожидается, что эти цифры будут расти, поскольку поисково-спасательные работы продолжают искать выживших.

Целые районы Дерны, население которых составляло не менее 120 000 человек, были снесены с лица земли или засыпаны грязью. Государственные СМИ сообщили, что в воскресенье в городе было разрушено по меньшей мере 891 здание, а мэр города заявил, что, возможно, погибло 20 000 человек.

Из-под завалов спасатели продолжают доставать людей, поэтому конкретной цифры по пропавшим без вести местные власти предоставить не могут.

"Конкретной цифры по пропавшим без вести нет, потому что есть целые семьи, которые умерли, и никто не пришел сообщить о них, помимо того, что имеет место дублирование регистрации в различных больницах", — сказал Аль-Фахри, офис-менеджер министр здравоохранения на востоке.

Потоки воды сместили наземные мины и другие боеприпасы, оставшиеся после многих лет конфликта, создавая дополнительный риск для тысяч перемещенных лиц. Люди не знают, что делать дальше.

"Мы до сих пор ничего не знаем, до нас доходят слухи, одни пытаются нас успокоить, другие говорят, что нужно уехать из города или остаться здесь. У нас нет воды и ресурсов", — сказал житель города Дерна.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.