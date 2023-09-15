Наводнение в Ливии: метеорологи рассказали, как можно было предотвратить гибель тысяч человек

По словам генсека Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа, метеорологи в Ливии работают в проблемных условиях. Так, IT-системы метеоцентра не функционируют должным образом. Также наблюдается серьезная нехватка персонала.

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Национальный метеорологический центр Ливии выпустил ранние предупреждения об экстремальном погодном событии до начала шторма "Даниэль". Однако специалисты не смогли предупредить о рисках, связанных с возможным разрушением дамб. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Тааласа.

По словам Тааласа, метеорологи в Ливии работают в проблемных условиях. Так, IT-системы метеоцентра не функционируют должным образом. Также наблюдается серьезная нехватка персонала.

"Трагедия в Ливии подчеркивает разрушительные и каскадные последствия экстремальных погодных условий для нестабильных государств и демонстрирует необходимость раннего предупреждения о многочисленных опасностях, охватывающих все уровни власти и общества", — сказал Тааласа.

Он отметил, что движущей силой риска перед последствиями стихийных бедствий является политическая ситуация. Инициатива "раннего предупреждения для всех" может помочь спасти жизни людей.

Напомним, что в Ливии подтвердили 11 тысяч погибших из-за наводнения. По словам журналистов, примерно 10 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Предполагается, что всего погибших может быть до 20 тысяч человек.

Также сообщалось, что циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.