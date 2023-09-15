Людей хоронят в братских могилах: в Ливии подтвердили 11 тысяч погибших из-за наводнения, — СМИ

По словам журналистов, примерно 10 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Предполагается, что всего погибших может быть до 20 тысяч человек.

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В результате стихийного бедствия в Ливии, которое было вызвано штормом "Даниэль" и обрушением дамб, погибли уже 11 300 человек. Об этом сообщил ливийский Красный Полумесяц, пишет издание Independent.

Как рассказала генеральный секретарь организации Мари эль-Дрезе, примерно 10 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

По словам журналистов, сильнее всего пострадал город Дерна. Тысячи погибших жителей пришлось похоронить в братских могилах. Предполагается, что всего погибших может быть до 20 тысяч человек.

Издание отметило, что спасательные работы и операции по возвращению тел были затруднены конфликтом внутри страны, которая разделена между конкурирующими восточными и западными администрациями. Признанное международным сообществом Правительство национального единства базируется в Триполи, на западе страны. Параллельная администрация действует на востоке под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, которому не удалось захватить Триполи в ходе кровавой 14-месячной осады, которая закончилась в 2020 году.

Напомним, что снимки из космоса показали последствия урагана "Даниэль" в Ливии. Редкий средиземноморский ураган нанес значительные разрушения из-за вызванного наводнения и привел к гибели тысяч людей в обычно засушливой Ливии на севере Африки. На снимках можно увидеть временные озера и речные системы на территории пустыни, а также районы, которые затопило наводнением прибрежном городе Дерна.