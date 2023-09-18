"Расширит свой глобальный след": Эрдоган попросил Маска построить завод Tesla в Турции

По словам Илона Маска, многие турецкие поставщики уже работают с Tesla, а сама Турция является одним из важнейших кандидатов на строительство следующего завода.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к генеральному директору компании Tesla, Илону Маску, с просьбой о возможности создания завода для производства электромобилей Tesla в Турции. Об этом сообщило управление коммуникаций страны, передает Reuters.

Илон Маск отметил, что многие турецкие поставщики уже сотрудничают с Tesla. По его словам, Турция является одним из основных кандидатов на строительство следующего завода компании.

Эрдоган и Маск беседовали во время встречи в Турецком доме в Нью-Йорке.

Президент Турции также объявил в ходе встречи, что Турция готова к сотрудничеству в области искусственного интеллекта и спутникового интернет-проекта Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Илон Маск подчеркнул, что SpaceX выразила интерес к сотрудничеству с турецкими властями с целью получения соответствующей лицензии для предоставления спутниковых услуг Starlink на территории Турции.

Также президент Эрдоган пригласил Илона Маска посетить Турецкий аэрокосмический и технологический фестиваль Teknofest, который пройдет в Измире в конце сентября. Илон Маск выразил готовность с удовольствием принять это приглашение и посетить указанное мероприятие.

В настоящее время Tesla имеет шесть заводов и строит седьмой в Мексике на севере штата Нуэво-Леон, являющуюся частью стремления автопроизводителя расширить свой глобальный след.

В мае Маск заявил, что Tesla, возможно, выберет место для нового завода до конца этого года.

Стоит напомнить, что недавно писатель Уолтер Айзексон в своей книге написал, будто в 2022 году Илон Маск приказал тайно отключить сеть Starlink у берегов Крыма. В результате украинские морские дроны потеряли связь и не смогли атаковать флот РФ. По словам писателя, Илон Маск говорил с высокопоставленными российскими политиками и испугался, что Россия ответит ядерными ракетами.

В Х (Twitter) 8 сентября Илон Маск заявил, что не приказывал отключать Starlink. По словам бизнесмена, спутниковый интернет никогда не работал у побережья Крыма, поэтому его технически невозможно заблокировать в этом регионе.

Несколько дней спустя американский сенатор Элизабет Уоррен потребовала проверить деятельность Илона Маска из-за скандала со Starlink. Она предположила, что миллиардер может единолично влиять на внешнюю политику США, которая поддерживает Украину в войне с Россией.