Вдова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сменила фамилию, — росСМИ (фото)

По данным журналистов, вдова руководителя наемников взяла девичью фамилию Кряжева, обновленная информация в реестрах появилась 15 сентября.

Вдова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Любовь решила сменить фамилию. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на данные электронной системы СПАРК.

По данным журналистов, вдова российского предпринимателя взяла девичью фамилию Кряжева. Отмечается, что обновленная информация появилась 15 сентября, а когда именно женщина сменила фамилию, неизвестно.

Жена Пригожина сменила фамилию

Журналисты сообщают, что в Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве Пригожина. Из открытых источников известно, что Пригожину принадлежали 100% акций ООО "Конкорд Кейтеринг", "Конкорд менеджмент и консалтинг", 49% акций кинокомпании "Аурум" и 80% акций ООО "Ритм". Аналогичное дело о наследстве открыто и в отношении командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

Напомним, что вместо "Вагнера" в РФ появится новая ЧВК во главе с генералом Суровикиным. РФ создала новую частную военную организацию, чтобы переманить оставшихся "вагнеровцев" Пригожина. ЧВК будут курировать напрямую из Минобороны РФ, а руководить ей может генерал Сергей Суровикин.

Также сообщалось, что израильское издание Jerusalem Post составило рейтинг самых влиятельных евреев мира. В нем не оказалось Владимира Зеленского, но туда попал Евгений Пригожин. Экс-главу военизированного формирования поместили на 52-ю строчку рейтинга с пометкой "посмертно".