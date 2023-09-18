Вспышка холеры зафиксирована в трех районах Эфиопии. Уже 9 погибших

Смертельное инфекционное заболевание зафиксировано на северо-западе Эфиопии. Общее количество заболевших уже насчитывает 131 человека.

В Эфиопии произошла вспышка холеры в трех районах штата Бенишангул-Гумуз. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство APA.

"Вспышка холеры на северо-западе Эфиопии на сегодня унесла жизни девяти человек", — рассказал представитель департамента здравоохранения штата Абдулмунхем Аль-Бешир.

С весны 2022 года к югу от африканской Сахары постоянно происходят вспышки этой опасной болезни. Очаги ее в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах. Наибольшее количество больных холерой — более 60 тысяч — выявлено в Малави.

Что известно о холере

Холера — это острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается диареей, что ведет к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Инфицирование происходит преимущественно через зараженную воду или пищу.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, миллиарду людей в 43 странах грозит опасность заболевания холерой. В 2023 году о вспышках холеры сообщили уже 24 страны по сравнению с 15 странами до середины мая 2022 года. Больше всего пострадали в этом году Малави и Мозамбик. Еще девять стран пребывают в стадии "острого кризиса": Бурунди, Камерун, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Кения, Сомали, Сирия, Замбия и Зимбабве.

Вспышек холеры можно избежать, обеспечив доступ к чистой воде и улучшив эпидемиологический надзор. Но нехватка средств для быстрого реагирования будет стоить жизни, которые можно было бы спасти, подчеркнули в ООН.

"Общее решение — это долгосрочные инвестиции в инфраструктуру сточных вод", — заявил менеджер по чрезвычайным ситуациям агентства здравоохранения ООН по глобальному реагированию на холеру Генри Грей.

Он обвинил в растущей динамике этой болезни бедность, конфликты и изменение климата, а также вызванные ими перемещения населения, которые лишают людей более безопасных источников пищи и воды, а также медицинской помощи.

По данным ООН, заболеваемость холерой неуклонно снижалась в течение 10 лет, но в 2021 году эта тенденция изменилась на противоположную. И хотя холера может убить за несколько часов, ее возможно лечить с помощью простой пероральной регидратации и антибиотиков в более сложных случаях. Но многие люди не имеют своевременного доступа к такому лечению.

В прошлом году, по данным ООН, было произведено около 36 миллионов доз вакцины против холеры, но она не является привлекательным продуктом для производителей, поскольку в богатых странах фактически отсутствует рынок сбыта. В бедных странах, по словам Грея, вместо двух полных доз получателям выдают только одну.

Подрыв Каховской ГЭС и эпидемиологическая ситуация

Напомним, Фокус писал, что главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил: основной этап ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС завершился 30 августа, дальше ситуацию будут контролировать экстренные службы по своим направлениям. По его словам, более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы и холеру не выявили ни в одном случае.

В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей. Чтобы избежать вспышек инфекционных болезней, в населенные пункты в этих регионах постоянно доставляли питьевую и техническую воду. Всего было доставлено 148 тысяч тонн воды. Центрам контроля и профилактики болезней, населению и предприятиям водоснабжения выдали 237 тысяч таблеток для обеззараживания питьевой воды.

Подрыв ГЭС произошел 6 июня 2023 года. В результате взрыва поток из водохранилища затопил села на левом и правом берегах Днепра. Кое-где уровень реки поднялся до 5 метров.