Нефтедобывающую компанию Пригожина переписали на полицейского из Петербурга, — СМИ

Бизнес-империя основателя ЧВК "Вагнер" разрушается. После ликвидации нескольких принадлежащих ему компаний еще одна фирма сменила владельца.

У компании "Велада", которая с 2020 года вела добычу нефти в Сирии в интересах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, появился новый владелец. С 12 сентября компания принадлежит 27-летнему Владимиру Зленко. Об этом сообщает российское неправительственное издание "Верстка".

По данным издания, новый владелец нефтедобывающей компании "накопил денег" на приобретение бизнеса, работая полицейским. Зленко получал зарплату в управлении МВД по Приморскому району Петербурга как минимум до 2021 года. В телефонах других пользователей он записан как "Володя Опер" и "Владимир МВД". Кто на самом деле приобрел компанию, используя Зленко как номинального владельца бизнеса – неизвестно.

Что известно о компании "Велада"

"Веладу" учредили в 2015 году. В декабре 2019 года фирма получила контракт на добычу нефти и газа в Сирии на месторождении площадью 2159 кв. км. Информация о том, что "Велада" связана с Пригожиным, появилась в "Новой газете" еще в 2020 году.

Из всех компаний, принадлежавших Евгению Пригожину, "Велада" первой сменила владельца. До этого было известно только о ликвидации фирм.

В конце августа заявления о прекращении деятельности подали информационно-технологическая компания "Максимум" и фирма "Андромеда", специализация которой неизвестна.

В начале сентября процесс ликвидации предприятия начала строительная компания "Пальмира", которая также принадлежала Пригожину.

Напомним, вдова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сменила фамилию. Любовь Пригожина взяла девичью фамилию менее чем через месяц после смерти мужа.

Также Фокус писал, что после смерти Евгений Пригожин попал в рейтинг самых влиятельных евреев по версии Jerusalem Post.