"Как минимум": Маск обвинил Сороса в попытке "уничтожения западной цивилизации"

По мнению основателя SpaceX, именно Сорос якобы провоцирует чрезвычайное положение в Италии, поскольку его фонд может заниматься вопросом мигрантов.

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск критически отозвался о деятельности американского финансиста Джорджа Сороса, обвинив его в попытке уничтожить западную цивилизацию. В Twitter он высказал такое мнение в комментарии.

В заметке миллиардера и филантропа обвинили в том, что он провоцирует миграционный кризис на острове Лампедуза в Италии. Именно Сорос как будто ответственный за чрезвычайное положение в стране, поскольку его фонд может заниматься вопросом мигрантов. Доказательств этому приведено не было. В заметке отметили, что за отдельные дни на неделе прибыло более 5 тысяч мигрантов.

Маск не проигнорировал такое мнение. Он поддержал эти высказывания.

"Организация Сороса, похоже, хочет, как минимум, уничтожения западной цивилизации", — написал предприниматель.

Фото: Twitter

Кризис мигрантов в Италии

На прошлой неделе на итальянском острове Лампедуза объявили чрезвычайное положение. Это произошло вследствие того, когда несколько тысяч мигрантов прибыли на остров. В апреле такие меры уже принимались.

Только во вторник, по информации Министерства внутренних дел страны, на остров в Средиземном море прибыло около 6 тысяч человек. Сам остров не имеет возможностей, ведь его площадь составляет около 20 квадратных километров.

Напомним, в феврале Джордж Сорос выступил за "замораживание Арктики" с помощью геоинженерии. Миллиардер-филантроп поддержал экспериментальные технологии, предназначенные для затмения Солнца и замораживания Арктики.