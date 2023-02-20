Затемнить Солнце. Джордж Сорос выступил за "замораживание Арктики" с помощью геоинженерии

Миллиардер-филантроп поддержал экспериментальные технологии, предназначенные для затемнения Солнца и замораживания Арктики.

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Десятилетиями ученые пытаются остановить глобальное потепление и неумолимое изменения климата Земли. В ход идут все методы, в том числе и весьма спорные технологии, пишет Futurism.

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, на которой он выступал на прошлой неделе, Джордж Сорос призвал инвестировать в поддержку солнечной геоинженерии. Отметим, что эта группа экспериментальных технологий, направлена на замедление таяния ледяных щитов с помощью искусственного "затемнения Солнца".

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Растущая область солнечной геоинженерии включает в себя множество различных методов, однако тот, который поддержал Сорос, кажется, более подкрепленным наукой, чем какие-либо другие. Миллиардер отмечает, что ранее Северный Ледовитый океан был покрыт нетронутым снегом и льдом, которые отражали солнце, создавая так называемый "эффект альбедо". Однако повышение глобальной температуры таково, что Ледяной щит Гренландии начал таять и делает это быстрее, чем мы предполагали.

В своей речи Джордж Сорос ссылается на мнение британского химика Дэвида Кинга, который считает, что ученым удастся искусственно "заморозить Арктику" с помощью геоинженерии — фактически необходимо воспроизвести эффект альбедо "путем создания белых облаков высоко над землей". Сорос считает, что это может сработать, а арктическая климатическая система будет стабилизирована.

Миллиардер также отмечает, что таяние ледяного щита Гренландии представляет "угрозу для выживания нашей цивилизации", которую сильные мира сего могут предотвратить, если только инвестируют в определенные программы, направленные на борьбу с изменениями климата.

Сорос также отмечает, что важно помнить, что именно человеческое вмешательство разрушило стабильную систему, а потому потребуется "человеческая изобретательность", чтобы вернуть все на круги своя. Причем, как местная изобретательность, так и международная.

Ранее Фокус писал о том, что ученые снимают с облаков ответственность за изменение климата.