Затемнити Сонце. Джордж Сорос виступив за "заморожування Арктики" за допомогою геоінженерії

Мільярдер-філантроп підтримав експериментальні технології, призначені для затемнення Сонця та заморожування Арктики.

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Десятиліттями вчені намагаються зупинити глобальне потепління та невблаганні зміни клімату Землі. У хід йдуть усі методи, зокрема й вельми спірні технології, пише Futurism.

Напередодні Мюнхенської безпекової конференції, на якій він виступав минулого тижня, Джордж Сорос закликав інвестувати на підтримку сонячної геоінженерії. Зазначимо, що ця група експериментальних технологій спрямована на уповільнення танення крижаних щитів за допомогою штучного "затемнення Сонця".

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Зростаюча сфера сонячної геоінженерії включає безліч різних методів, проте той, який підтримав Сорос, здається, більш підкріпленим наукою, ніж будь-які інші. Мільярдер зазначає, що раніше Північний Льодовитий океан був покритий незайманим снігом і льодом, які відбивали сонце, створюючи так званий ефект альбедо. Однак підвищення глобальної температури є таким, що Крижаний щит Гренландії почав танути і робить це швидше, ніж ми припускали.

У своїй промові Джордж Сорос посилається на думку британського хіміка Девіда Кінга, який вважає, що вченим вдасться штучно "заморозити Арктику" за допомогою геоінженерії — фактично необхідно відтворити ефект альбедо "шляхом створення білих хмар високо над землею". Сорос вважає, що це може спрацювати, а арктична кліматична система буде стабілізована.

Мільярдер також зазначає, що танення крижаного щита Гренландії є "загрозою для виживання нашої цивілізації", якій сильні світу цього можуть запобігти, якщо тільки інвестують у певні програми, спрямовані на боротьбу зі змінами клімату.

Сорос також зазначає, що важливо пам'ятати, що саме людське втручання зруйнувало стабільну систему, а тому знадобиться "людська винахідливість", щоб повернути все на свої кола. До того ж як місцева винахідливість, так і міжнародна.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знімають із хмар відповідальність за зміну клімату.