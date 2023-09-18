"Госпереворот" в Грузии: командир "Грузинского легиона" обвинил спецслужбы в работе на РФ

Доброволец Мамука Мамулашвили, который воюет в составе Вооруженных сил Украины, заявил, что бойцы его подразделения никак не могут оказаться в Грузии.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, который воюет за Украину против России, назвал информацию о своей причастности к вероятному перевороту в Грузии, ложью. Об этом он заявил в разговоре с журналистами The Insider.

По его словам, грузинская Служба госбезопасности (СГБ) длительное время работает на россиян и выполняют указания Кремля. Их действия он назвал пропагандой на грузинском уровне.

"Наши спецслужбы уже давно работают на россиян и выполняют директивы Кремля", — пояснил Мамулашвили.

В Грузии, по его словам, бойцы его подразделения никак не могут оказаться. Он отметил, что если бы и поехал на родину местные спецслужбы об этом не узнали бы, поскольку он бы все четко планировал бы.

"В Грузии мы абсолютно никак не можем оказаться", — добавил боец.

"Мятеж" в Грузии: выдумки или реальность

В Службе госбезопасности Грузии заявили, что в стране идет подготовка к государственному перевороту. Заговорщики, по версии спецслужб, — соратники экс-президента Михеила Саакашвили и грузинские военные, которые воюют на стороне Украины. В то же время ведомство не опубликовало никаких доказательств, подтверждающих их заявление.

Так поди как будто должны состояться в октябре-декабре, когда Еврокомиссия примет решение о получении Тбилиси статуса кандидата в ЕС. По утверждению спецслужбы, поскольку стране откажут в кандидатстве, "заговорщики" обвинят власть в проведении пророссийских интересов и выведут народ на улицы.

В Украине отвергли эти обвинения. Представитель МИД Украины Олег Николенко, что нынешняя грузинская власть снова пытается демонизировать Украину, чтобы решать внутриполитические вопросы.

Напомним, в мае RTVI рассказал, что флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Конечными пунктами рейсов станут Милан, Вена, Париж, Ларнака и Салоники.