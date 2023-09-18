Попытка демонизировать Украину: Киев отрицает причастность к подготовке мятежа в Грузии

По словам представителя МИД Украины, грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы.

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В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что информация грузинских спецслужб о причастности украинской стороны к подготовке мятежа в стране не соответствует действительности. Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии", — говорится в заметке.

Он отметил, что нынешняя грузинская власть в очередной раз пытается демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы.

"Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", — прокомментировал дипломат.

Кто и зачем готовит "мятеж" в Грузии?

В Службе госбезопасности Грузии заявили, что в стране готовится госпереворот. Заговорщики, по версии спецслужб — соратники экс-президента Михеила Саакашвили и грузинские военные, воюющие на стороне Украины. При этом ведомство не опубликовало никаких доказательств, подтверждающих их заявление.

По данным ведомства, группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, якобы планирует в октябре-декабре этого года организовать в стране беспорядки. Якобы их конечная цель — смена власти насильственным путем, утверждает спецслужба. Датой начала операции выбрали момент публикации доклада Еврокомиссии о перспективах вступления Грузии в ЕС, заявляют в Службе госбезопасности.

"Заговорщики ожидают, что опубликованный вывод будет отрицательным. При использовании ложного тезиса о "пророссийскости" власти будет создана почва для общественных беспорядков", — говорится в сообщении.

Одним из авторов плана силовики назвали Георгия Лорткипанидзе, заместителя бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместителя главы военной разведки Украины. Среди организаторов, по версии спецслужб, также бывший охранник экс-президента Грузии Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона", воюющего на стороне Украины, Мамука Мамулашвили. Никто из них пока не комментировал заявление грузинских спецслужб.

Напомним, 3 августа на сайте "Эхо Кавказа" сообщили, что Грузия присоединилась к международным санкциям и ограничивает поставки автомобилей в РФ. С 1 августа под запрет попали большинство авто из США. Несмотря на это министр экономики страны Леван Давитавшвили ранее выразил надежду, что реэкспорт авто из Грузии в РФ не остановится, поскольку он пополняет бюджет.

Также 25 мая RTVI рассказал, что флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу . Конечными пунктами рейсов станут Милан, Париж, Вена, Ларнаки и Салоники.