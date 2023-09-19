В Литве украинским беженцам помогут оплатить жилье: кто получит помощь

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Литва приняла более 80 000 украинцев. Одной из самых острых проблем, вставших перед ними, является аренда жилья.

Международная организация по миграции в Литве покроет часть арендной платы за жилье для беженцев из Украины. Компенсация расходов на жилье будет предоставлена на конкурсной основе некоторым категориям украинцев, получивших временное убежище в Литве, сообщил новостной сайт LRT со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Одной из самых болезненных проблем, с которой сталкиваются украинцы, является аренда жилья. Наше исследование показывает, что 73% украинцев испытывают трудности с поиском долгосрочной аренды из-за высоких цен на жилье, залога в несколько месяцев и недостаточного дохода. Поэтому мы решили помочь, частично компенсировав арендную плату", – заявил председатель представительства МОМ в Вильнюсе Эйтвидас Бингалис.

Бингалис отметил, что подобная помощь должна помочь украинцам легче интегрироваться в Литве, "особенно тем, кто трудоустроен и пытается самореализоваться".

Согласно опросу, проведенному МОМ весной этого года, большинство украинских беженцев – 62% – снимают жилье на открытом рынке. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 11%.

Около 12% украинцев не платят за аренду жилья, потому что их приняли литовские семьи. Еще 10% остановились у друзей или родственников. Около половины опрошенных беженцев (44%) сказали, что нашли жилье самостоятельно, но обеспечить долгосрочную аренду проблематично.

Компенсация стоимости аренды будет выплачена единовременно и должна частично покрыть первый и последний месяц аренды жилья. На получение помощи могут рассчитывать следующие категории беженцев:

мать или отец с одним или несколькими детьми;

семьи с тремя и более детьми;

беременные женщины;

люди старше 60 лет;

семьи, в составе которых есть человек с инвалидностью.

Для получения помощи соискатели должны иметь вид на жительство или миграционную карту, а также зарегистрированный в законном порядке договор аренды, подписанный не менее чем за 40 рабочих дней до подачи заявления и заключенный на период не менее 6 месяцев.

"Как организация, мы стремимся помогать наиболее уязвимым группам населения, людям, которым особенно трудно справиться с вызовами, стоящими перед ними, поэтому у нас есть дополнительные критерии, чтобы убедиться, что помощь поступает именно тем, кто в ней больше всего нуждается", – подчеркнул Бингелис.

Сумма компенсации покроет 70% стоимости аренды за два месяца, указанной в договоре аренды, но не более чем 504 евро в месяц. Кроме этого МОМ выделит средства на приобретение необходимой бытовой техники для арендуемого жилья.

Напомним, в Германии беженцам собираются повысить размер базового пособия по безработице. Новые выплаты собираются утвердить в 2024 году.

Также Фокус писал о том, что Португалия продлевает временную защиту для украинских беженцев Еще на полгода.