Религиозная ненависть, гомофобия и антисемитизм: кого россияне не хотят видеть президентом
Около половины россиян высказалась против мусульманина на посту президента, почти треть не хочет, чтобы государство возглавляли женщина или еврей.
Согласно данным опроса, проведенного независимой исследовательской группой Russian Field в преддверии президентских выборов в России в 2024 году, 68% опрошенных россиян выступили против того, чтобы пост президента занимал человек старше 70 лет. При этом треть опрошенных проголосовала бы за действующего президента Владимира Путина, которому в этом году исполняется 71 год. О результатах всероссийского телефонного опроса рассказало российское неправительственное издание "Верстка".
Больше негативных реакций получил только потенциальный кандидат в президенты от ЛБТК+ сообщества. Против так называемой "нетрадиционной сексуальной ориентации" высказались 80% респондентов.
Среди лидеров в списке неприемлемых качеств будущего президента оказались:
- уроженец Северного Кавказа – 42%;
- мусульманин – 40%;
- бизнесмен – 35%;
- еврей – 33%;
- человек моложе 40 лет – 32%;
- выходец с оккупированных территорий Украины – 30%;
- женщина – 28%.
Самыми популярными качествами будущего президента россияне назвали принадлежность к военным (27%), возраст до 40 лет (23%) и ведение предпринимательской деятельности (19%).
Опрос Russian Field был проведен 2 – 10 сентября, в нем приняли участие 1 596 респондентов со всей России.
Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Кремль может сделать Венедиктова "либеральным" конкурентом Путина на выборах президента.
Также Фокус писал о том, что 25% россиян хотят получить нового президента и назвали имя преемника.