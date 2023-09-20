Наводнение в Ливии: жители подожгли дом мэра Дерны в знак протеста (видео)

Известно, что сейчас весь городской совет Дерны распустили. В ООН подтвердили около 4000 смертей, а более 10 тысяч человек официально считаются пропавшими без вести.

В ливийском городе Дерна, в понедельник, 18 сентября, начались массовые акции протестов. Во время бунта, на который жители вышли, чтобы выразить свое недовольство властью, которая не взяла на себя ответственность за последствия наводнения, сгорел дом мэра. Об этом сообщает BBC News.

Сотни людей вышли на демонстрации, требуя срочного международного расследования катастрофы, в результате которой погибли тысячи людей. Той ночью протестующие подожгли резиденцию бывшего мэра Дерны, который был во главе города во время наводнения.

Известно, что сейчас весь городской совет Дерны распустили. Доступ к Интернету и телефону также был закрыт, а журналистам приказали покинуть территорию.

Более 10 000 человек официально считаются пропавшими без вести после того, как две старые и полуразрушенные дамбы прорвало, затопив город.

В BBC отмечают, что цифры, предоставленные по количеству погибших, очень отличаются, но ООН говорит, что подтвердила около 4000 смертей.

Наводнение в Ливии

Кроме того, ООН сообщает, что одной из их команд было отказано в разрешении войти в Дерну.

"Мы можем подтвердить, что поисково-спасательные группы, бригады экстренной медицинской помощи и коллеги из ООН, которые уже находятся в Дерне, продолжают работать", — сказал агентству Reuters во вторник Найва Мекки представитель управления по координации гуманитарных вопросов OCHA.

Жители города возмущены бездействием властей: причины

Дом мэра Дерны Абдулменама аль-Гаити стал центром гнева людей. Жители говорят, что официальные лица не предупредили их должным образом, поскольку они, по их мнению, должны были знать, что приближается большое количество осадков.

Жители города возмущены, потому что власти рекомендовали им оставались дома, вместо того, чтобы эвакуировать население.

Пострадавший город Дерна, Ливия

После свержения многолетнего лидера Муаммара Каддафи Ливию раздирает борьба за власть, и сейчас существует два правительства — признанное ООН, которое базируется в Триполи, и другое на востоке страны, которое поддерживает генерал Халифа Хафтар.

Он называл наводнение стихийным бедствием, но многие ливийцы не согласны с этим, говоря, что восточное правительство пренебрегло дамбами, несмотря на предыдущие предупреждения об их хрупком состоянии.

Ученые из World Weather Attribution Group заявили, что конфликт в Ливии и плохое обслуживание дамб превратили экстремальные погодные условия в гуманитарную катастрофу, но отметили, что на восточную Ливию выпало на 50% больше осадков из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Наводнение в Ливии

Напомним, циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры. Серьезнее всего пострадал город Дерна, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация.