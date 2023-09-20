Несмотря на неодобрение Запада: Китай планирует углублять торговые связи с РФ, — Reuters

По данным журналистов, Россия находится под западными санкциями, поэтому Москва полагается на своего союзника Пекин в экономической поддержке, пользуясь китайским спросом на нефть и газ, а также на зерно.

Китай выразил желание усилить сотрудничество с Россией в области международной торговли и инвестиций, призывая к дальнейшему углублению трансграничных отношений между двуми странами. Эти два союзника подчеркнули свою готовность укрепить экономические связи, несмотря на критику со стороны Запада в связи с войной в Украине, вызванной вторжением российских войск. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 19 сентября, министр экономического развития России провел "глубокие" переговоры о сотрудничестве в области экономики с китайским министром торговли в Пекине. Эти переговоры совпали с визитом главного китайского дипломата Ван И в Москву для стратегических консультаций. В результате, было подтверждено, что президент России Владимир Путин посетит Китай в следующем месяце.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил на переговорах в Пекине, что китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество продолжает углубляться и становится "прочнее" под "стратегическим руководством" глав двух государств.

Поскольку война РФ против Украины продолжается уже второй год, а Россия ощущает негативное воздействие западных санкций, Москва в значительной степени полагается на своего стратегического партнера в лице Пекина для экономической поддержки. Это осуществляется путем удовлетворения спроса Китая на российскую нефть и газ, а также поставок зерна.

Согласно последним данным китайской таможни, в августе импорт российских товаров в Китай увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 11,5 миллиарда долларов.

Пекин исключает критику Запада в адрес активизации его партнерства с Москвой на фоне войны России против Украины. Он настаивает на том, что эти связи не нарушают международные нормы и Китай имеет право сотрудничать с любой страной по своему усмотрению.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

22 августа глава российской компании Polymetal Виталий Несис заявил, что планирует ее продать новым владельцам, среди которых есть инвесторы из Китая. Причина продажи — попытка обойти наложенные США санкции и надежда не потерять бизнес в РФ.Напоминаем, Китай, хоть и выступает как союзник России, официально отрицает, что продает ВС РФ компоненты для производства оружия. Представители КНР уверяют, что сообщения об этом распространяют "безответственные СМИ", тогда как они все делают для мира в Украине. В то же время СМИ утверждают, что страна-агрессор получила оптические прицелы, бронежилеты, шесть вертолетов и тысячу дронов.

21 августа в КНР заявили, что Пекин не поставляет Москве компоненты для производства оружия.