Ищут морские мины: на корабле возле порта Румынии произошел взрыв (фото)

По данным журналистов, судно находилось в 7 морских милях к востоку от порта Сулина. На его борту находилось 12 членов экипажа.

В среду, 20 сентября, утром возле румынского порта Сулина на грузовом судне произошел взрыв. Об этом сообщает издание Digi 24.

Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии объявило о случившемся инциденте на грузовом судне, которое шло под флагом Того. Корабль перевозил цемент.

Взрыв был зафиксирован в машинном отделении судна в 6:50 утра.

Судно находилось в 7 морских милях к востоку от порта Сулина. На его борту находилось 12 членов экипажа, в том числе пятеро сирийцев, четверо турков, один ливанец и один египтянин.

Военно-морское ведомство Румынии обратилось за помощью к кораблю ARSVOM, которое является собственностью Пограничной полиции. На борту этого судна члены экипажа были успешно доставлены в порт Сулину. В ходе инцидента 11 человек испытали сильный стресс и паническую атаку, а один человек получил травмы.

"Грузовое судно SEAMA длиной 90 м и шириной 14 м сейчас стоит на якоре, продолжаются спасательные работы. Судоходство на Сулинском рукаве не нарушено", – сообщили в румынском министерстве.

Кроме того, известно, что ВМС Румынии направили к месту инцидента корабль с водолазами для поиска морских мин.

Отметим, что порт Сулина находится у границы с Украиной в дельте реки Дунай.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину военные водолазные команды из Румынии, Болгарии и Турции регулярно проводят операции по обезвреживанию мин, которые могут оказаться в их прибрежных водах.

Напомним, 4 сентября во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed. Российские оккупанты атаковали ими район порта в городе Измаил Одесской области.

Глава Минобороны Румынии Анхель Тилвар 9 сентября провел встречу с послом США в Румынии Кэтлин Кавалец, в ходе которой дипломаты обсудили ситуацию в регионе на фоне атак ВС РФ на порты Украины, а также подтвердили отправку в Румынию дополнительного количества боевых самолетов.