"Развернули несколько радаров": Румыния готова сбивать российские дроны, – СМИ

Румынский генерал Георгицэ Влад заявил о намерении использовать "всю военную мощь", чтобы защитить территорию своей страны. Бухарест также провел по этому поводу переговоры с союзниками по НАТО.

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Румыния готова применять свои зенитные системы против беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Российской Федерации в зависимости от "уровня угрозы". Об этом пишет румынский портал Digi24 15 сентября со ссылкой на заместителя начальника штаба обороны Румынии Георгицэ Влада.

Генерал заявил, что Румыния будет использовать "всю военную мощь", чтобы защитить свою территорию. В частности, речь идет о применении ПВО для уничтожения российских дронов.

"Мы развернули несколько радаров, активизировали оборону и провели переговоры с нашими союзниками (НАТО), чтобы найти решения по сопротивлению российской агрессии", — сказал Георгицэ Влад.

Замглавы штаба отметил, что для укрепления линии обороны в северной части Добруджи было принято решение направить около 600 солдат.

В публикации также упоминается о том, что Минобороны Румынии решило ограничить полеты из воздушного пространства северной Добруджи, на границе с Украиной.

Напомним, 4 сентября во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed. Российские оккупанты атаковали ими район порта в городе Измаил Одесской области.

Глава Минобороны Румынии Анхель Тилвар 9 сентября провел встречу с послом США в Румынии Кэтлин Кавалец, в ходе которой дипломаты обсудили ситуацию в регионе на фоне атак ВС РФ на порты Украины, а также подтвердили отправку в Румынию дополнительного количества боевых самолетов.