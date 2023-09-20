Польские ультраправые давят на правительство из-за поддержки украинских беженцев, — Reuters

Исследование CBOS Foundation показало неприязнь гражданок Польши к молодым украинкам, что может быть связано с конкуренцией и за рабочие места, и за мужчин. Как бы там ни было, ультраправые заявляют, что интересы поляков под угрозой из-за нахлынувшего потока беженцев из Украины.

Запрет на импорт украинского зерна в Польшу отражает дилемму, перед которой оказалась правящей партией "Право и справедливость" (ПиС) в преддверии октябрьских выборов. Власти страны в целом поддерживают Украину в противостоянии полномасштабному вторжению РФ и вместе с тем вынуждены противодействовать давлению со стороны крайне правой политсилы. Об этом сообщает Reuters.

Поддержка Украины — это то, из-за чего коалиция ультраправых политических партий Польши "Конфедерация свободы и независимости" может отобрать голоса электората ПиС.

Коалиция ультраправых может извлечь выгоду из того, что некоторые граждане Польши недовольны тем, что, по их мнению, украинским беженцам предоставляется излишне большие пособия и прочие льготы. Праворадикалов также могут поддержать рассерженные польские фермеры, утверждающие, что импорт украинского зерна понижает цену их собственных зерновых.

После того, как Украина в ответ на запрет зернового экспорта в Польшу, Венгрию и Словакию, заявила, что подаст в суд, один из лидеров польских ультраправых Славомир Ментцен иронизировал на предмет того, что Варшава после этого, вероятно повысит украинцам пособия и предложит бесплатные кредиты на покупку жилья.

По его словам, Украина "воспользовалась доверчивостью польского правительства".

Опрос, проведенный в прошлом месяце, показал, что число поляков, которые поддерживают пребывание беженцев из Украины, сократилось 69%, тогда как в начале полномасштабного вторжения их было 91%. Четверть опрошенных высказалась против, тогда как в начале 2022 года таких было всего 4%.

Польские женщины испытывают неприязнь к молодым украинкам

Еще одно исследование показало неприязнь к украинским беженцам среди молодых женщин, сравнительно с другими демографическими группами.

Исследование CBOS Foundation свидетельствует о том, что это связано с тем, что гражданкам Польши приходится соперничать с молодыми украинками — и за рабочие мест, и за партнеров.

Как бы там ни было, польские ультраправые заявляют, что интересы поляков под угрозой из-за нахлынувшего потока украинцев.

"Я не сомневаюсь в том, что помощь Украине в военном отношении, если не снижает собственный военный потенциал Польши, необходима, — заявила представитель Конфедерации Анна Брылка. — Однако правительство ПиС зашло слишком далеко в том, что касается помощи".

По данным опросов, коалиция ультраправых, электорат которой большей частью разделяет те же патриотические и религиозные убеждения, что и избиратели ПиС, может набрать от 7 до 11,4% голосов. На предыдущих общенациональных выборах 2019 года партия набрала 6,8%.

Согласно исследованиям, ПиС, которая в 2019 году получила 43,6% голосов, вероятно, останется крупнейшей партией в парламенте и после предстоящих выборов. Основным ее конкурентом будет проевропейский либеральный блок. Но получить большинство, возможно, будет непросто. Совместная коалиция с ультрапрвыми также может иметь место.

Польское правительство продлило запрет на украинское зерно в ответ на недовольство избирателей из сельской местности.

"Когда было необходимо, мы открыли наши сердца и двери наших домов для беженцев из Украины, — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — Но когда нужно защитить польских фермеров, правительство это сделает, потому что для нас интересы польских фермеров имеют первостепенное значение".

Напомним, что Польша может прекратить помощь Украине при условии, что население будет против.

Также сообщалось, что Польша не продлит помощь украинским беженцам в следующем году.