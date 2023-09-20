"Передали послание": Азербайджан заявил об "армянских провокациях" в США и Канаде

"Азербайджанский дом" в Торонто и консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подверглись нападению, заявляют армянские источники. В Баку обвинили в случившемся армянскую диаспору.

В Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой сообщили, что действующий с 2019 года в Канаде "Азербайджанский дом" подвергся нападению. Инцидент произошел ночью, когда "группа людей армянского происхождения" пришла к зданию "Азербайджанского дома" в Торонто и попыталась совершить провокацию, выкрикивая оскорбления в адрес Азербайджана. Об этом сообщает азербайджанский новостной сайт Azernews со ссылкой на "горячую линию" Госкомитета.

На сайте также сообщается, что в Лос-Анджелесе, США, нападению подверглось азербайджанское консульство.

"Армянские провокаторы облили здание краской, а также пытались заблокировать двери консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении.

Официальных комментариев по поводу этой ситуации от властей Армении пока не было.

Инцидент возле консульства был заснят на видео. Кадры опубликовала в социальной сети X (ранее — Twitter) Армянская федерации молодежи – AYF West.

"В свете геноцида Азербайджана в его усилиях по этнической чистке Арцаха, член армянской общины решил передать свое послание азербайджанскому консульству", – говорится в подписи к видео.

В то же время в армянских СМИ появились сообщения о том, что в Лос-Анджелесе десятки протестующих заблокировали часть автострады, чтобы привлечь внимание к "агрессии Азербайджана против Арцаха".

Участники акции вышли на проезжую часть с флагами и транспарантами. На одном из них была надпись "Джо Байден, не игнорируй нас", сообщило армянское агентство News.am.

Протестующие заблокировали автостраду 101 недалеко от центра Лос-Анджелеса из-за армяно-азербайджанского конфликта

Напомним, что Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием остановить "агрессию" Азербайджана против мирных жителей и гражданских объектов.

В среду, 20 сентября, в 13:00 по местному времени, "власти" Карабаха капитулировали перед Азербайджаном. "Армия обороны Народного Карабаха" и ВС Армении будут вынуждены сложить оружие и сдать технику, заявляли в Минобороны Азербайджана.