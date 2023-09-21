На смену Милли: Сенат поддержал кандидатуру генерала Брауна на пост главы Генштаба США

Ранее американские сенаторы не могли приступить к голосованию об утверждении нового руководителя Генштаба из-за блокирования процесса со стороны республиканца Томми Тубервилла.

В среду, 20 сентября, большинство членов Сената США поддержало кандидатуру главы ВВС США генерала Чарльза Кью Брауна-младшего на пост руководителя Генштаба США. Он заменит на этой должности Марка Милли, занимавшего этот пост с 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Сенат поддержал кандидатуру президента Джо Байдена на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов 83 голосами против 11. Это стало возможным благодаря процедурному маневру, который использовал лидер большинства, демократ Чак Шумер, чтобы обойти блокаду со стороны сенатора-республиканца Томми Тубервилля.

"Тубервилл начал блокировать утверждения на руководящие должности в Пентагоне в марте в знак протеста против политики, проводимой руководством Министерства обороны. В марте 2022 года Пентагон стал предоставлять оплачиваемые отпуска и возмещать расходы военнослужащим, которые вынуждены были посещать другие штаты, например, чтобы сделать аборт", — пишет издание.

Как отметил Reuters, в Пентагоне заявляли, что блокирование Тубервиллем сотен кандидатов на руководящие должности в Министерстве обороны может иметь далеко идущие последствия для ВС США, поскольку это затрагивает интересы военнослужащих и членов их семей и наносит ущерб национальной безопасности.

"Утверждение генерала Брауна означает, что чернокожие американцы впервые занимают две верхние позиции в Пентагоне, что является важной вехой для учреждения, в руководстве которого преобладают белые мужчины", — подчеркивается в информации агентства.

Шумер также расчистил путь для голосования в Сенате по еще двум кандидатурам от президента Байдена — генералу Рэнди Джорджу на должность начальника штаба армии и генералу Эрику Смиту на пост следующего коменданта морской пехоты.

"Уже давно пора утвердить более 300 других военных кандидатов", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Кто такой Чарльз Браун

Чарльз Кью Браун, креатура президента США Джо Байдена — бывший военный летчик, чей опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе пригодится Вашингтону на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем. Он станет вторым афроамериканцем, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, назначенного на этот пост Джорджем Бушем-младшим 20 лет назад. Ранее Браун был первым в истории Вооруженных сил США афроамериканцем, утвержденным в 2020 году на должности главнокомандующего ВВС.

"Генерал Браун – воин, происходящий из гордого рода воинов. Он знает, что значит быть в эпицентре битвы и как сохранять спокойствие, когда все становится трудно, например, когда ваш F-16 горел, а вы вернулись на базу во Флориде в 1991 году", – приводит слова Байдена CBS News.

Будучи начальником штаба ВВС, Браун уже являлся членом Объединенного комитета начальников штабов, где курировал подготовку и оснащение почти 700 тысяч военнослужащих, резервистов, гвардейцев и гражданских сил как в США, так и за рубежом.

Как отметил президент, Браун начал военную службу в качестве пилота-командира, налетав более 3000 часов, в том числе 130 боевых. Он получил степень бакалавра гражданского строительства в Техасском технологическом университете. До того как стать начальником штаба ВВС, Браун был командующим Тихоокеанскими ВВС Индо-Тихоокеанского командования США.

Чарльз Браун заменит генерала Марка Милли, который был назначен в 2019 году тогдашним президентом Дональдом Трампом. Председатель занимает должность по усмотрению президента на четырехлетний срок.

Напомним, Фокус писал, что, по словам генерала Марка Милли, следует приготовиться к долгой войне в Украине. Еще в августе председатель Объединенного комитета начальников штабов США отмечал, что эта война является борьбой за выживание и не стал комментировать возможность мирных переговоров до окончания контрнаступления.

Также Фокус писал, что Ллойд Остин оценил контрнаступление Украины, отметив, что ВСУ "достигли устойчивого прогресса".