"Очень высокая планка": Марк Милли призвал готовиться к долгой войне в Украине, — СМИ

По словам американского генерала, на территории Украины сейчас находится более 200 тысяч российских оккупантов. Украинским военным может потребоваться много сил и времени, чтобы полностью их выгнать со своих земель.

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Миру следует быть готовыми к долгой войне в Украине, которую начала Российская Федерация, ведь в ходе контрнаступления не удастся выполнить поставленные задачи. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает The Hill 17 сентября.

По его словам, полная победа Украины займет немало времени и для того, чтобы добиться освобождения всех оккупированных территорий потребуется немало сил, ведь это "очень высокая планка".

"В оккупированной части Украины больше 200 000 российских солдат. Нынешнее наступление ВСУ, хоть и важное, но имеет ограниченные операционные и тактические цели. Даже если они будут полностью достигнуты, то ВСУ не выбьют всех русских, что является более крупной стратегической целью, поставленной президентом Зеленским", — считает Марк Милли.

В результате, по мнению генерала, в ходе текущего контрнаступления не получится полностью вернуть контроль над всеми территориями. В то же время, Марк Милли не стал делать прогнозы по поводу того, сколько на самом деле есть времени у украинских защитников, ведь аспекты войны постоянно меняются.

В результате он пришел к выводу, что конфликт не закончится в ближайшее время.

К слову, еще в августе председатель Объединенного комитета начальников штабов США отмечал, что эта война является борьбой за выживание и не стал комментировать возможность мирных переговоров до окончания контрнаступления.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что Илон Маск прокомментировал украинское контрнаступление. По мнению американского миллионера, при освобождении небольшой территории было положено слишком много жизней.