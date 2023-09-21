Говорили о зерне: Зеленский, Дуда и Науседа встретились в Нью-Йорке

Литовский лидер заявил, что разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены "как можно быстрее". По его словам, дальнейшее углубление конфликта будет "безответственным".

В Нью-Йорке прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Об этом пишет литовский портал LRT 21 сентября.

Гитанас Науседа заявил о необходимости "как можно быстрее" решить разногласия, возникшие между Варшавой и Киевом, ради защиты Европы от российской агрессии. Он подчеркнул, что позиция Польши в оказании помощи Украине является "исключительной" и дальнейшее углубление конфликта будет "безответственным".

"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз. Между тем общественные разногласия, независимо от причин, не только подрывают единство, но и помогают пропаганде противника", — отметил Науседа.

Литовский лидер обсудил с Зеленским и Дудой упрощение процедур транспортировки зерна через Польшу, а также наращивание транзита через Литву. Сообщается, что в ближайшее время переговоры продолжатся.

Напомним, 21 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский пообщался по телефону с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом. Министры договорились решить вопрос по экспорту зерна.

Ранее, 20 сентября, заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава продолжит оказывать поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии Российской Федерации, несмотря на разногласия по украинскому зерну.