"Шаг вперед": в Минэкономики Украины рассказали о возможном решении зернового вопроса (видео)

По словам замминистра экономики Тараса Качки, три страны ЕС, которые запретили экспорт украинской агропродукции, уже готовы рассматривать механизм, предложенный Украиной. Другие страны дают "положительные сигналы".

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Страны, которые ввели эмбарго на агропродукцию из Украины, сигнализируют о готовности рассмотреть план совместной верификации и согласования поставок, разработанный Киевом. Об этом сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона 20 сентября.

Тарас Качка сообщил, что план контроля экспорта сельхозпродукции был представлен всем странам-соседям Украины. По его словам, механизм является "достаточно приемлемым".

Замминистра также отметил, что со стороны Румынии и Болгарии есть "очень хороший отзыв", а другие три государства, включая Польшу, "дают положительные сигналы" о готовности рассмотреть упомянутый план.

По мнению чиновника, предложенный Украиной механизм не развяжет проблему, так как речь идет фактически о торговле "в ручном режиме" на эти пять стран.

"Тем не менее это будет шагом вперед и отказом от запретов, которые нам неприемлемы по форме. Для нас очень важно, как для страны, которая экспортирует, чтобы не вводились такие запреты. Поэтому наша реакция такая острая", — сказал Тарас Качка.

Тарас Качка о реакции стран-соседей на предложенный Украиной план

Отметим, что по данным Минагрополитики от 20 сентября, Словакия уже изучает украинский план действий, и считает его таким, что может быть принятым.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министро сельского хозяйства и развития села Словакии Йозеф Биреш договорились "как можно быстрее доработать план".

Кроме того, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Роберт Телус 20 сентября заявил, что Варшава готова к переговорам с Украиной по зерну после "успокаивающего выступления" заместителя министра экономики и торговли Украины Тараса Качки.

Мы также писали о том, что по словам вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, Варшава продолжит оказывать поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии Российской Федерации, несмотря на разногласия по украинскому зерну.