"Украина пересмотрит свое мнение": Польша заявила о готовности к переговорам по зерну

По словам министра сельского хозяйства и развития сельских районов Роберт Телуса, Варшава открыта для поиска решения, которое обеспечит безопасность польского рынка и польских фермеров, а также окажет поддержку Украине.

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Польша готова к переговорам с Украиной по зерну после "успокаивающего выступления" заместителя министра экономики и торговли Украины Тараса Качки. Об этом в интервью польскому изданию PAP 20 сентября заявил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Роберт Телус.

"Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитным, а не за счет польских фермеров. Выступление министра Качки было для меня каким-то успокоением и разрядкой определенной атмосферы за эти два-три дня. Думаю, Украина пересмотрит свое мнение, которое озвучивала ранее", — заявил Телус.

Заместитель министра экономики и торговли Тарас Качка ранее заявил о возможном введении Украиной эмбарго на польские продукты, но позже подчеркнул, что это крайний вариант, и что Украина стремится к достижению соглашения с Польшей.

Министр Телус подчеркнул, что Польша готова к переговорам и поискам решений в отношении зерновой проблемы с Украиной. Он отметил, что Польша открыта для поиска решения, которое обеспечит безопасность польского рынка и польских фермеров, а также окажет поддержку Украине.

Министр Телус выразил надежду на то, что переговоры будут направлены на поиск общего решения и продвижение в правильном направлении. Он также подчеркнул важность гибкого подхода к списку продуктов, запрещенных к ввозу, и предложил рассмотреть вопрос на уровне Европейского Союза для обеспечения устойчивых решений.

Эмбарго на ввоз украинского зерна в Польшу — что надо знать

Весной 2023 года несколько стран ЕС временно ограничили импорт некоторых украинских продуктов из-за протестов своих фермеров, вызванных беспошлинным импортом украинского зерна. Еврокомиссия была недовольна такими односторонними действиями членов ЕС в торговой сфере.

Однако после переговоров ограничения на импорт ряда продуктов в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию были введены на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены. Эти ограничения влияют на украинскую пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника и планируются действовать до 15 сентября. Венгрия, однако, выразила намерение продолжить такую политику импорта и после этой даты.

1 сентября заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква предупредил, что Украина намерена оспорить продление запрета на импорт украинского зерна в пяти странах Евросоюза.

Польские СМИ 6 сентября также сообщили, что украинским депутатам временно запретили выезд в Польшу из-за эмбарго на импорт зерна из Украины. Группа украинских депутатов, которые планировали посетить Экономический форум в польском городе Карпач, не смогла въехать в Польшу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 12 сентября объявил, что Польша не будет открывать границу для ввоза украинского зерна во имя защиты интересов польских фермеров. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка 19 сентября объявил о скором введении Украиной эмбарго на некоторые польские овощи и фрукты.

Президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность ситуацией вокруг украинского зерна, подчеркнув, что "если утопленник причинит нам вред, он не получит помощи".

Спикер МИД Украины Олег Николенко 20 сентября призвал польских партнеров к "отбросить эмоции" и выразил надежду на нахождение совместного решения по зерновой проблеме.

Напомним, 20 марта председатель правящей партии и заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша продолжит оказывать поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии Российской Федерации, несмотря на разногласия по украинскому зерну